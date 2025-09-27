Δέκα μέρες μετά την επίσκεψή του στην ακαδημία μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε και στην πρώτη προπόνηση της ομάδας μπάσκετ νοητικής αναπηρίας του συλλόγου.

Ο Greek Freak, ο οποίος είναι στα καλύτερά του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025, παραμένει στην Ελλάδα και απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο του κάνοντας επισκέψεις σε γήπεδα μπάσκετ.

Ο Αντετοκούνμπο είχε πάει στις ακαδημία μπάσκετ του Παναθηναϊκού και τώρα επισκέφθηκε και την ομάδα νοητικής αναπηρίας των «πράσινων», με τον Ερασιτέχνη να αναφέρει τα εξής στην ιστοσελίδα του…

«Μια ιδιαίτερη έκπληξη περίμενε τους αθλητές του τμήματος Μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού στην πρώτη τους προπόνηση στο ΟΑΚΑ.

Στη σημερινή πρώτη προπόνηση , ο…έκτακτος καλεσμένος ήταν ο σπουδαίος Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» δέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά τον τεράστιο άσο του NBA και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του.

Αναμφίβολη η σεζόν ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο για τον Παναθηναϊκό με τον κορυφαίο Έλληνα παίκτη δίπλα του».