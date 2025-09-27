Το Stoiximan Super Cup 2025 διεξάγεται στη Ρόδο με τη μορφή Final Four και απόψε θα «πέσει η αυλαία» με τον τελικό των ανδρών, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Προμηθέα.

Στους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Καρδίτσας με 89-56, δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία, και εξασφάλισε την πρόκριση για τον τελικό.

Ο Προμηθέας, από την πλευρά του, επικράτησε της ΑΕΚ με 84-70, χάρη σε εξαιρετική εμφάνιση του Ρομπ Γκρέι που σκόραρε 30 πόντους.

Έτσι, στον μεγάλο τελικό θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός – Προμηθέας, με ώρα έναρξης 20:00 και ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει επίσης και τον τελικό γυναικών, αύριο Κυριακή 28/90, μεταξύ του ΠΑΣ Γιάννινα και του Ολυμπιακού.