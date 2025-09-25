Την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Αντίς Αμπέμπα άφησε η Σεβάργκε Αλέν από την Αιθιοπία, η οποία ήταν η νικήτρια στον διεθνή μαραθώνιο της Στοκχόλμης τον περασμένο Μάιο.
Η 30χρονη δρομέας έκανε προπόνηση στην Αντίς Αμπέμπα, όταν ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου και πέθανε τελικά…
Η είδηση έγινε γνωστή μέσω των λογαριασμών του μαραθώνιου της Στοκχόλμης στα social media, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…
«Με βαθιά θλίψη λάβαμε την είδηση του θανάτου της Σεβάργκε Αλέν, νικήτριας του Μαραθωνίου της adidas στη Στοκχόλμη το 2025.
Αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς, η ζωή της δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Ήταν 30 ετών. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους της».