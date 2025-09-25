Την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Αντίς Αμπέμπα άφησε η Σεβάργκε Αλέν από την Αιθιοπία, η οποία ήταν η νικήτρια στον διεθνή μαραθώνιο της Στοκχόλμης τον περασμένο Μάιο.

Η 30χρονη δρομέας έκανε προπόνηση στην Αντίς Αμπέμπα, όταν ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου και πέθανε τελικά…

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω των λογαριασμών του μαραθώνιου της Στοκχόλμης στα social media, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Με βαθιά θλίψη λάβαμε την είδηση ​​του θανάτου της Σεβάργκε Αλέν, νικήτριας του Μαραθωνίου της adidas στη Στοκχόλμη το 2025.

Αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς, η ζωή της δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Ήταν 30 ετών. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους της».