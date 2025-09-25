Ο Ούγκο Εκιτικέ αποβλήθηκε στον αγώνα της Λίβερπουλ με τη Σαουθάμπτον για το Λιγκ Καπ επειδή έβγαλε τη φανέλα του για να πανηγυρίσει το γκολ ενώ είχε ήδη κίτρινη κάρτα και η διοίκηση είναι έτοιμη να του επιβάλει πολύ βαρύ πρόστιμο.

Ο 23χρονος επιθετικός λύτρωσε τους «κόκκινους» στον αγώνα του Λιγκ Καπ, ο τρόπος με τον οποίο το πανηγύρισε όμως προκάλεσε προβλήματα… Ο Εκιτικέ είχε ήδη κίτρινη κάρτα και αποφάσισε να πανηγυρίσει βγάζοντας τη φανέλα του, με αποτέλεσμα να δει και 2η κίτρινη και να αποβληθεί.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι στη διάθεση του Άρνε Σλοτ για τον αγώνα πρωταθλήματος με την Κρίσταλ Πάλας, με τους ανθρώπους της διοίκησης να είναι οργισμένοι μαζί του καθώς ο λόγος για τον οποίο αποβλήθηκε ήταν… χαζός. Έτσι, όπως αναφέρει η Daily Mail, θα του επιβληθεί πολύ βαρύ πρόστιμο.

Συγκεκριμένα, ο Εκιτικέ κατηγορείται για «έλλειψη πειθαρχίας» και σύμφωνα με το αγγλικό Μέσο η Λίβερπουλ θα του στερήσει τους μισθούς δύο εβδομάδων, με το σχετικό ποσό να είναι 570.000 ευρώ.