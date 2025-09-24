Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ήταν ο κορυφαίος της ΑΕΚ στη νίκη με 2-1 επί του Παναιτωλικού για τη 2η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μόνο καλά λόγια γι’ αυτόν.

Ο νεαρός επιθετικός χαφ της Ένωσης ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ στον Πιερό για το 1-0 και πέτυχε ο ίδιος το 2-0 με το πρώτο του γκολ μετά τη μεταγραφή του, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP της αναμέτρησης.

Λογικό ήταν, επομένως, ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» να σταθεί σε αυτόν στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι.

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν φανταστικό, πολύ καλή εμφάνιση, με πολλές ευκαιρίες και δύο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ρίξαμε ίσως υπερβολικά την ταχύτητα. Αλλά, εντάξει, πήραμε μια ακόμη νίκη και τώρα πάμε για το ματς με τον Βόλο.

Όλοι έπαιξαν, είναι όλοι υγιείς, είχαμε εννιά νέα πρόσωπα σε σχέση με τη Λάρισα και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και πάλι με φανταστικό τρόπο. Είναι μεγάλη χαρά να παίζουμε πάντα σε αυτό το γήπεδο», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Έχω ιδιαίτερη χαρά για τον Δημήτρη. Σε όσες ομάδες έχω δουλέψει πάντα προσπαθούσα να βρω νέα ταλέντα για να εξελιχθούν μαζί μας. Γι’ αυτό πήραμε τον Καλοσκάμη, έχει εξαιρετική νοοτροπία. Όταν έχασε την ευκαιρία στη Λάρισα είπα πως δεν έχει σημασία. Θα βάλει κάποια γκολ, κάποια θα τα χάσει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου».