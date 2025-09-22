Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας και των υπολοίπων ποδοσφαιρικών βραβείων γίνεται απόψε στο Παρίσι και δύο είναι τα μεγάλα φαβορί για το βραβείο.
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λαμίν Γιαμάλ είναι τα μεγάλα φαβορί για το σπουδαίο βραβείο, για πρώτη φορά στην καριέρα τους.
Ο Λιονέλ Μέσι με οκτώ κατακτήσεις είναι ο πολυνίκης του θεσμού που καθιέρωσε το France Football, ενώ ακολουθεί με πέντε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Συνολικά 13 βραβεία θα απονεμηθούν σε άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της «Χρυσής Μπάλας» για άνδρες και γυναίκες.
Οι υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2025
- Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)
- Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Μάντσεστερ Σίτι)
- Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ντένζελ Ντούμφρις (Ίντερ)
- Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)
- Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)
- Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)
- Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)
- Αλέξις ΜακΆλιστερ (Λίβερπουλ)
- Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)
- Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)
- Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)
- Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)
- Πέδρι (Μπαρτσελόνα)
- Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)
- Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)
- Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)
- Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)
- Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)
- Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Φλόριαν Βιρτς (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)
- Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)