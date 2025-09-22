Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας και των υπολοίπων ποδοσφαιρικών βραβείων γίνεται απόψε στο Παρίσι και δύο είναι τα μεγάλα φαβορί για το βραβείο.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λαμίν Γιαμάλ είναι τα μεγάλα φαβορί για το σπουδαίο βραβείο, για πρώτη φορά στην καριέρα τους.

Ο Λιονέλ Μέσι με οκτώ κατακτήσεις είναι ο πολυνίκης του θεσμού που καθιέρωσε το France Football, ενώ ακολουθεί με πέντε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Συνολικά 13 βραβεία θα απονεμηθούν σε άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της «Χρυσής Μπάλας» για άνδρες και γυναίκες.

Οι υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2025