Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας και των υπολοίπων ποδοσφαιρικών βραβείων γίνεται απόψε στο Παρίσι και δύο είναι τα μεγάλα φαβορί για το βραβείο.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λαμίν Γιαμάλ είναι τα μεγάλα φαβορί για το σπουδαίο βραβείο, για πρώτη φορά στην καριέρα τους.

Ο Λιονέλ Μέσι με οκτώ κατακτήσεις είναι ο πολυνίκης του θεσμού που καθιέρωσε το France Football, ενώ ακολουθεί με πέντε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Συνολικά 13 βραβεία θα απονεμηθούν σε άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της «Χρυσής Μπάλας» για άνδρες και γυναίκες.

Οι υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2025

  • Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)
  • Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Μάντσεστερ Σίτι)
  • Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Ντένζελ Ντούμφρις (Ίντερ)
  • Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)
  • Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)
  • Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)
  • Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)
  • Αλέξις ΜακΆλιστερ (Λίβερπουλ)
  • Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)
  • Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)
  • Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)
  • Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)
  • Πέδρι (Μπαρτσελόνα)
  • Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)
  • Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)
  • Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)
  • Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)
  • Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)
  • Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Φλόριαν Βιρτς (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)
  • Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)