Με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να κάνει το ντεμπούτο του, η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα επέστρεψε στις νίκες, για την 5η αγωνιστική της La Liga, με το εκτός έδρας 2-1 επί της Αλαβές.

Ο Αργεντίνος πρώην προπονητής της ΑΕΚ έδωσε θέση βασικού στον Έλληνα τερματοφύλακα, με τους Ανδαλουσιανούς να μπαίνουν καλά στο παιχνίδι και να ανοίγουν το σκορ στο 10′ με τον Βάργκας.

Το 0-1 δεν έμεινε για πολύ, όμως, καθώς στο 17′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Βιθέντε να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να γράφει το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο όμως και συγκεκριμένα στο 67′ η Σεβίλλη σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με τον Αλέξις Σάντσες, με το 2-1 να παραμένει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Έτσι, η ομάδα του Αλμέιδα ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας, πιάνοντας στους 7 βαθμούς την Αλαβές.