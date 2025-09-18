Οι Σάντρο Ροσέλ και Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου, πρώην πρόεδροι της Μπαρτσελόνα, κατέθεσαν στο δικαστήριο για την υπόθεση Νεγκρέιρα και αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι εξαγόρασαν την εύνοια της διαιτησίας.

Η Μπαρτσελόνα και ορισμένα πρώην στελέχη της, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βρίσκονται υπό δικαστική έρευνα για φερόμενες πληρωμές ύψους άνω των 7,3 εκατομμυρίων ευρώ στον Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας (CTA), μεταξύ των ετών 2001 και 2018, σύμφωνα με μήνυση που έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Η δικαιοσύνη εξετάζει κατά πόσον οι πληρωμές αυτές ενδέχεται να επηρέασαν με οποιονδήποτε τρόπο τους διαιτητές και την εξέλιξη της διοργάνωσης, κάτι που ο σύλλογος αρνείται, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τη διαιτησία.

«Σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι πολλές από τις θεωρίες που διατυπώθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν καταρριφθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μπαρτομέου, εξερχόμενος από το δικαστήριο.

«Διευκρινίστηκε ότι υπήρχαν υπηρεσίες αθλητικής συμβουλευτικής, αναλυτικές εκθέσεις για τη διαιτησία, καθοδήγηση πριν και μετά τους αγώνες, και ότι αυτές οι υπηρεσίες αντιστοιχούσαν σε οικονομικό αντάλλαγμα», πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, ο οποίος διοίκησε τον σύλλογο την περίοδο 2014-2020.

Ο προκάτοχός του, Σάντρο Ροσέλ (2010-2014), αποχώρησε από το δικαστήριο χωρίς να κάνει δηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών ακρόασής του, στην οποία απάντησε μόνο στις ερωτήσεις του συνηγόρου του, ο Ροσέλ υποστήριξε επίσης ότι οι πληρωμές αφορούσαν αποκλειστικά υπηρεσίες αθλητικής συμβουλευτικής και σε καμία περίπτωση δεν στόχευαν στην εξαγορά διαιτητών ή στην αλλοίωση του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, και οι δύο πρώην πρόεδροι φέρονται να υποστήριξαν ότι οι πληρωμές αυτές αποτελούσαν συνέχεια πρακτικών που είχαν υιοθετηθεί από προηγούμενες διοικήσεις του συλλόγου.

Εκτός από τους Ροσέλ και Μπαρτομέου, κατέθεσαν επίσης άλλοι ύποπτοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ο γιος του Ενρίκεθ Νεγκρέιρα.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Μπαρτσελόνα σταμάτησε τις πληρωμές το 2018, μετά την αποχώρηση του Νεγκρέιρα από την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας, χρονικά συμπίπτοντας με την ανάληψη της προεδρίας της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου από τον Λουίς Ρουμπιάλες.

Η ισπανική εισαγγελία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα την άνοιξη του 2022, έπειτα από καταγγελία της φορολογικής αρχής για πιθανές παρατυπίες στην καταβολή φόρων από επιχείρηση του Νεγκρέιρα, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος της CTA από το 1994 έως το 2018.