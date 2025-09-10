Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί το Σάββατο (13/9) τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και ο Ντάνιελ Ποντένσε ανυπομονεί για την επανεμφάνισή του στο Καραϊσκάκη, στέλνοντας το μήνυμά του στους φιλάθλους.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ είναι έτοιμος για την τρίτη του θητεία με τους «ερυθρόλευκους» και σε δήλωσή του τόνισε ότι ανυπομονεί για τη στιγμή που θα μπει ξανά στο γήπεδο φορώντας τη φανέλα της ομάδας.

«Πλησιάζει η στιγμή που θα σας συναντήσω και πάλι. Η ατμόσφαιρα στο μοναδικό αυτό γήπεδο μου έχει λείψει πολύ. Το συναίσθημα να αγωνίζομαι στο πλευρό σας είναι μαγικό. Θα σας δω το Σάββατο στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό», ανέφερε αρχικά στη δήλωσή του ο Ποντένσε και συνέχισε.

«Πάμε δυνατά όλοι μαζί. Πάμε να συνεχίσουμε νικηφόρα, να βάλουμε τις βάσεις για το επόμενο πρωτάθλημα, το 49ο! Ραντεβού στο Καραϊσκάκη».