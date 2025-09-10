Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται ξανά ο Ντέιβιντ Κουτ, πρώην διαιτητής της Premier League, καθώς κατηγορείται για παραγωγή άσεμνου βίντεο με ανήλικο παιδί.

Η κατηγορία για τον Κουτ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οποίος απομακρύνθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από την PGMOL, το διοικητικό όργανο των διαιτητών στην Αγγλία, βασίζεται σε ένα αρχείο βίντεο που ανακτήθηκε από αξιωματικούς τον Φεβρουάριο του 2025, για το οποίο του απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις 12 Αυγούστου.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) του επέβαλε επίσης απαγόρευση οκτώ εβδομάδων τον Αύγουστο για τα σχόλια στον Γιούργκεν Κλοπ, ενώ τιμωρήθηκε επίσης με αποκλεισμό από την UEFΑ.

Ο 43χρονος, ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις που οδήγησαν στην απόλυσή του τον περασμένο μήνα από την PGMOL, υποστηρίζοντας ότι η πίεση της εργασίας και ο φόβος κακοποίησης λόγω της σεξουαλικότητάς του πυροδότησαν τη συμπεριφορά του.

Πρόκειται να εμφανιστεί αύριο (11/9) ενώπιον του Ειρηνοδικείου του Νότιγχαμ, ενώ παραμένει ελεύθερος με εγγύηση υπό όρους.

Η αστυνομία σημείωσε ότι οι κατηγορίες για «παραγωγή άσεμνων εικόνων ανηλίκων μπορεί να περιλαμβάνουν ενέργειες όπως λήψη, κοινοποίηση ή αποθήκευση παράνομου υλικού». Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι δεν θα γίνουν περαιτέρω δηλώσεις μέχρι την ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου.