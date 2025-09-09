Η Εθνική Ελλάδας προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, επικρατώντας των Λιθουανών, και θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου την Τουρκία.

Μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση των διεθνών, που εξασφάλισε για πρώτη φορά μετά το 2009 την είσοδο της ομάδας στην τετράδα, οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έστειλαν τα δικά τους συγχαρητήρια και μηνύματα υποστήριξης.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού

🇬🇷 Συγχαρητήρια στην Εθνική μας για την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ!



🔥 Το θέλουν και το μπορούν!



💪🏽 Όλη η Ελλάδα είναι μαζί σας! Πάμε δυνατά για τον τελικό!@HellenicBF @EuroBasket #OlympiacosBC #HellasBasketball #EuroBasket pic.twitter.com/c8aC0bGV1M — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 9, 2025

«Συγχαρητήρια στην Εθνική μας για την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ! Το θέλουν και το μπορούν! Όλη η Ελλάδα είναι μαζί σας! Πάμε δυνατά για τον τελικό!» ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έστειλε με τη σειρά του τα συγχαρητήρια για την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στην τετράδα του EuroBasket 2025.

«Συγχαρητήρια στους αθλητές, τους προπονητές και το επιτελείο της Εθνικής μας Ομάδας για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket2025. Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους»!