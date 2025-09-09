Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα επιστρέψει στους πάγκους μετά το Μουντιάλ 2026 για να αναλάβει την εθνική Γαλλίας, διαδεχόμενος τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η L’Equipe.

Ο Γάλλος προπονητής έχει μείνει εκτός ποδοσφαίρου μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2021, με τα δημοσιεύματα του διεθνή Τύπου σε αυτά τα τέσσερα χρόνια να υποστηρίζουν πως θα επιστρέψει μόνο για την εθνική ομάδα της χώρας του ή για τη Γιουβέντους.

Από την ιταλική ομάδα δεν έχει γίνει κάποια κίνηση, με τους «τρικολόρ» όμως υπάρχει θέμα, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η L’Equipe. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, ο Ζιντάν θα είναι ο αντικαταστάτης του Ντεσάμπ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει μετά το Μουντιάλ 2026 καθώς λήγει το συμβόλαιό του.

Πριν λίγες μέρες τα τουρκικά ΜΜΕ υποστήριζαν πως ο «Ζιζού» είχε συμφωνήσει προφορικά με τη Φενέρμπαχτσε αλλά αυτό, όπως αποδείχθηκε, δεν ίσχυε καθώς θα αναλάβει την ομάδα της Κωνσταντινούπολης ο Ντομένικο Τεντέσκο.