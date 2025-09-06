Ο Αριστοτέλος Μυστακίδης δεν είναι ο μοναδικός που ενδιαφέρεται για την αγορά των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και από τις ΗΠΑ, όπως αποκάλυψε ο Θανάσης Χατζόπουλος.

Πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό ότι ο Μυστακίδης, ο οποίος έγινε γνωστός στους οπαδούς του «δικεφάλου του βορρά» όταν εξέφρασε την επιθυμία να αναλάβει το χτίσιμο του νέου γηπέδου στην Τούμπα, ενδιαφέρεται για τις μετοχές της ΚΑΕ. Υπήρξε, μάλιστα, και συνάντηση εκπροσώπων του με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ώστε το ενδιαφέρον να επισημοποιηθεί.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι ο μοναδικός που θέλει να επενδύσει στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπως αποκάλυψε τώρα με δηλώσεις του ο Χατζόπουλος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΚΑΕ.

«Τα στόματα μένουν κλειστά σε αυτές τις συζητήσεις και αυτή είναι και η αρχή μου. Είμαι σε μια αρκετά δύσκολη θέση, γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Μυστακίδης ενδιαφερόμενος για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και ενδιαφέρον εξ Αμερικής. Επιτρέψτε μου να μη συνεχίσω τα σχόλια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να σκεφτώ πολύ σοβαρά πως θα τη χειριστώ και πως θα τη φέρουμε εις πέρας.

Σε καμία περίπτωση φυσικά, δε θα κόψω τον ΠΑΟΚ από το να ξαναγυρίσει στα μεγαλεία που τον θυμόμαστε. Θα είναι χαρά για μένα, γιατί εκεί θα έχω εκπληρώσει αυτό που υποσχέθηκα, οπότε θα φύγω περήφανος από την ομάδα και νομίζω ότι και ο κόσμος θα το έχει αναγνωρίσει», είπε σχετικά.