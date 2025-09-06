Με τον Ρονάλντο να πετυχαίνει δύο γκολ η Πορτογαλία έκανε ιδανικό ξεκίνημα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 καθώς νίκησε με 5-0 εκτός έδρας την Αρμενία ενώ η Αγγλία έκανε το 4×4 με το 2-0 επί της Ανδόρας.

Ήταν η 1η αγωνιστική για τον 6ο όμιλο και η Πορτογαλία φρόντισε να κάνει σαφές εξαρχής ότι δεν έχει καμία διάθεση για… δώρα, συντρίβοντας με 5-0 την Αρμενία εκτός έδρας. Οι Πορτογάλοι άνοιξαν το σκορ στο 10′ με κεφαλιά του Φέλιξ και στο 21′ έγινε το 0-2 από την προβολή του Ρονάλντο μετά την πάσα του Νέτο.

Στο 32′ ήρθε το 0-3 με τελείωμα του Κανσέλο εντός περιοχής, για να ακολουθήσει το 0-4 στο 46′ με δυνατό σουτ του Ρονάλντο και το 0-5, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, στο 62′ με το 2ο γκολ του Φέλιξ.

Μόνο νίκες η Αγγλία

Για τον 11ο όμιλο, από την άλλη πλευρά, ήταν η 4η αγωνιστική και ήρθε η 4η νίκη για την Αγγλία, η οποία υποδέχθηκε την Ανδόρα και επικράτησε με 2-0. Τα «λιοντάρια» άνοιξαν το σκορ στο 25′ με αυτογκόλ του Γκαρσία με το κεφάλι, προσπαθώντας να απομακρύνει τη μπάλα μετά τη σέντρα που έγινε, για να διαμορφωθεί το τελικό 2-0 στο 67′ με κεφαλιά του Ράις μετά τη σέντρα του Τζέιμς.