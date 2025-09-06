Η Μπαρτσελόνα, μέσω του επίσημου site της, αποθεώνει τον «αρχιτέκτονα της επιστροφής στο Champions League», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και κάνει ειδική αναφορά στην κατάκτηση του Conference League.

Ένας από τους οκτώ αντιπάλους των Πειραιωτών στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, η Μπαρτσελόνα, έχει κεντρικό θέμα στο επίσημο site της τον Ολυμπιακό.

«Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν το 2020/21, όταν αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων.

Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής τους στο Champions League δεν είναι άλλος από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής έφτασε στην ομάδα του Πειραιά τον Φεβρουάριο του 2024 και έκτοτε έχει χτίσει μια ομάδα που κερδίζει.

Από την άφιξή του, ο σύλλογος έχει κερδίσει τρία τρόπαια με κύριο το Conference League της σεζόν 2023/24, το οποίο κατέκτησε μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μεντιλίμπαρ. Ήταν ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς σηματοδότησε τον πρώτο ηπειρωτικό τίτλο στην ιστορία τους.

Τα άλλα δύο τρόπαια ήταν το ελληνικό Πρωτάθλημα και το Κύπελλο, τα οποία εξασφάλισε την περασμένη σεζόν. Η κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος τους έδωσε επίσης την απευθείας πρόκριση για τη φετινή διοργάνωση του Champions League.