Με το μυαλό πλέον στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Δανία, βρίσκονται οι διεθνείς μας, μετά τη νίκη 5-1 επί της Λευκορωσίας, για την 1η αγωνιστική του Ομίλου των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026.

Πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, ήταν για ακόμη μία φορά, ο άσος της Γκενκ, Κωνσταντίνος Καρέτσας.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ και παίζουμε πολύ καλή μπάλα».

Για την πορεία της Εθνικής και αν θα συνεχίσει να κερδίζει: «Αν μπορούμε, θα το κάνουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Το πιο σημαντικό είναι να παίξουμε καλή μπάλα, να βρεθούμε καλά μέσα στο γήπεδο και να κερδίσουμε».

Για τον αγώνα κόντρα στη Δανία και τη δυσκολία του: «Νομίζω ότι κάθε αγώνας είναι δύσκολος. Αν σήμερα δεν ήμασταν τόσο σοβαροί, κι αυτός ο αγώνας θα ήταν δύσκολος. Νομίζω αν παίζουμε πάντα με αυτή τη σοβαρότητα, μπορούμε να τους κοντράρουμε όλους».

Για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα πράγματα που του λέει: «Ο κόουτς είναι πολύ χαλαρός σε αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάει πάρα πολύ, αλλά μιλάει όταν πρέπει».