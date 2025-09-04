Στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο ξεχώρισαν δυο… παραμυθένιες ιστορίες, οι οποίες πληρώθηκαν με «χρυσάφι» και δημιούργησαν νέα ρεκόρ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όσον αφορά στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η μία τράβηξε πάνω της όλα τα φώτα της δημοσιότητας και ήταν προφανώς η πώληση του 17χρονου Χάμπου Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράϊτον και η δεύτερη που δεν είχε την δημοσιότητα (στην Ελλάδα τουλάχιστον) που της άξιζε/έπρεπε, για τον νέο «Μίδα» των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, τον Ευθύμη Κουλούρη.

Πώς ο διεθνής επιθετικός έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας, γιατί τα χρήματα που θα εισπράξει στην Αραβία μπορεί να ξεπεράσουν και τα 10 εκατομμύρια, η σύγκριση με Κώστα Μανωλα που ήταν μέχρι πρότινος στο Νο1 και τους Φώτη Ιωαννίδη και Χαράλαμπο Κωστούλα που πήραν φέτος σπουδαίες μεταγραφές. Διαβάστε στο Sportdog.gr