Απόψε το βράδυ (2/9) ο Ολυμπιακός θα δηλώσει τη λίστα του στην UEFA για τα παιχνίδια του Champions League.

Με τον ερχομό των Μάντσα, Ταρεμί και Ποντένσε η λίστα με τους ξένους φτάνει στους 20, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να «κόψει» τρεις, καθώς θα πρέπει να δηλώσει 17 ξένους. Σε αυτούς δεν υπολογίζουμε τον Ρούμπεν Βέζο που είναι προς αποχώρηση, αλλά και τον Νίκο Μπότη, ο οποίος λογίζεται ως «ξένος».

Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ποιοι 3 παίκτες θα κοπούν από την ευρωπαϊκή λίστα.

Αναλυτικά οι ξένοι του Ολυμπιακού:

Μάντσα, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Ονιεμαέτσι, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Καμπελά, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.