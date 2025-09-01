Ο Ολυμπιακός συνέχισε με το απόλυτο στο ξεκίνημα της Super League, επικρατώντας 2-0 του Βόλου εκτός έδρας και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε τις 50 νίκες στον πάγκο των νταμπλούχων Ελλάδος.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε τους Πειραιώτες πριν από ενάμιση χρόνο και ήδη έχει οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League και ενός νταμπλ.

Συνολικά, ο Μεντιλίμπαρ έχει 50 νίκες σε 74 αγώνες: 34 στη Super League, 4 στο Κύπελλο, 7 στο Conference League και 5 στο Europa League, διαμορφώνοντας εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχιών που αγγίζει το 68%.

Τα στατιστικά του τον φέρνουν κοντά στα ιστορικά επιτεύγματα των Ντούσαν Μπάγεβιτς (144 νίκες σε 208 ματς, 69%) και Πέδρο Μαρτίνς (143 νίκες σε 221 ματς, 65%).