Στον πρώτο του αγώνα στο φετινό πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ μόλις στο 1ο λεπτό με τακουνάκι του Τζούριτσιτς αλλά δεν πέτυχε άλλο γκολ και το πλήρωσε με το 1-1 του Λεβαδειακού με σκόρερ τον Βέρμπιτς.

Ο αγώνας δεν θα μπορούσε να αρχίσει καλύτερα για τους «πράσινους» καθώς άνοιξαν το σκορ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό: Σουτ του Καλάμπρια, τακουνάκι από τον Τζούριτσιτς και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0! Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια μπορούσε, επομένως, να διαχειριστεί το παιχνίδι όπως ήθελε και θα μπορούσε να το καθαρίσει από νωρίς.

Στο 13′ ο Καλάμπρια έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Τσέριν πήρε την κεφαλιά και είδε τη μπάλα να σταματάει στο δοκάρι, με τους γηπεδούχους να ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη πλευρά, είχαν την πρώτη τους φάση στο 19′ με το πλασέ του Όζμπολτ, μετά το σουτ του Τσάπρα, που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Στο 23′ το «τριφύλλι» στάθηκε ξανά άτυχο καθώς είχε δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά σε κεφαλιά του Τουμπά μετά τη σέντρα του Τσέριν, ενώ στο 30′ ο Τζούριτσιτς πλάσαρε πάνω στον Λιάγκα μετά το γύρισμα του Τετέ. Και αφού δεν έγινε το 2-0 σε καμία από αυτές τις φάσεις, στο 45′ θα μπορούσε να γίνει το 1-1 αλλά ο Μλαντένοβιτς πρόλαβε να διώξει προ του Όζμπολτ μετά το γύρισμα του Λαγιούς και ενώ ο Λαφόν ήταν εξουδετερωμένος.

Στο β’ μέρος ο ρυθμός του παιχνιδιού δεν ήταν τόσο καλός και έλειπαν και οι καλές φάσεις, με τους προπονητές να αρχίζουν σιγά-σιγά τις αλλαγές και τον Βιτόρια να ρίχνει στο ματς, στο 67′, τον Σάντσες, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του και αποθεώθηκε από τους φίλους των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, δεν ήταν καλός και ο Λεβαδειακός άρχισε να βγαίνει με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα μπροστά ψάχνοντας την ισοφάριση, στην οποία έφτασε στο 86′ με έναν πρώην παίκτη των γηπεδούχων… Από πολύ δύσκολη γωνία ο Βέρμπιτς με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 το οποίο δεν πανηγύρισε ο ίδιος, πανηγύρισαν όμως έξαλλα οι συμπαίκτες του.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να ανασυνταχθούν και να κυνηγήσουν το δεύτερο γκολ, ο Μαντσίνι όμως έχασε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε στο 90′ και μαζί χάθηκαν και δύο βαθμοί…

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Λαφόν, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Τσέριν (77′ Μπρέγκου), Τσιριβέγια, Μπακασέτας (67′ Σάντσες), Τετέ, Τζούριτσιτς (77′ Ζαρούρι), Σφιντέρσκι.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσόκαϊ, Λαμαράνα (46′ Γκούμας), Κωστή, Λαγιούς (66′ Βέρμπιτς), Παλάσιος (66′ Μανθάτης), Όζμπολτ (89′ Πενρόσο).