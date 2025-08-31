Με τον Πέλκα να μπαίνει ως αλλαγή και να σκοράρει, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο των 10 παικτών στην Τούμπα και πανηγύρισε το δεύτερο τρίποντο σε δύο αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στα πρώτα 3 λεπτά έγιναν δύο φορές επικίνδυνοι, αρχικά με τον Γιακουμάκη και στη συνέχεια με τον Κεντζιόρα. Λίγα λεπτά μετά, στο 8′, ήταν η σειρά του Σάστρε να απειλήσει με το δυνατό σουτ που έφυγε λίγο άουτ, με τους φιλοξενούμενους να φαίνονται για πρώτη φορά στο 23′ με το ωραίο σουτ του Τζοβάρα που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Παβλένκα.

Το παιχνίδι απέκτησε ξανά ρυθμό στη συνέχεια, με τους Περιστεριώτες να βγαίνουν πιο συχνά στην επίθεση σε σχέση με το πρώτο 20λεπτο, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου όμως έμειναν με 10 παίκτες καθώς ο Μπάκου είδε 2η κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Τέιλορ…

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, πάντως, η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου στεκόταν αρκετά καλά στο β’ μέρος και κρατούσε μακριά από την περιοχή του τον «δικέφαλο του βορρά», ο οποίος στάθηκε άτυχος στο 65′ καθώς η μπάλα πήγε στο δοκάρι από την κεφαλιά του Μεϊτέ μετά το κόρνερ του Ντεσπόντοφ.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προσπάθησε να ανεβάσει την απόδοσή της και η λύση, τελικά, ήρθε στο 73′: Ο Οζντόεφ έκανε τη σέντρα και ο Πέλκας, ο οποίος νωρίτερα είχε μπει ως αλλαγή, βρήκε τη μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 88′, μάλιστα, ο διεθνής Έλληνας άσος θα μπορούσε να γράψει και ασίστ στη στατιστική του αλλά ο Καμαρά… κατάφερε να μην σκοράρει προ κενής εστίας, με τον ΠΑΟΚ πάντως να παίρνει τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (78′ Καμαρά), Ιβάνουσετς (60′ Πέλκας), Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς (60′ Τάισον), Γιακουμάκης (78′ Τσάλοφ).

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Xoυτεσιώτης, Κίνι, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Μίχορλ, Τσιγγάρας, Μπάκου, Τζοβάρας, Παλμεζάνο (46′ Μουντές), Οζέγκοβιτς (81′ Φαν Βέερτ).