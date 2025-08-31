Η Εθνική ομάδα γνωστοποίησε σήμερα ότι «κλήθηκε εκτάκτως ο Γιώργος Κυριακόπουλος για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία.

Ο τραυματισμός που υπέστη ο Δημήτρης Γιαννούλης ανησύχησε τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος αποφάσισε να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας με τον Κυριακόπουλο του Παναθηναϊκού, ενόψει των αναμετρήσεων του Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η Εθνική θα αναμετρηθεί με τη Λευκορωσία στις 5 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 8, θα υποδεχθεί τη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Με αυτή την κλήση, ο 29χρονος μπακ του Παναθηναϊκού ανταμείβεται για την εξαιρετική εκκίνηση που είχε στη νέα σεζόν με το «τριφύλλι» και θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τις οκτώ διεθνείς συμμετοχές που έχει μέχρι σήμερα με το εθνόσημο στο στήθος.