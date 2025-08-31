Mε τρία ματς ολοκληρώνεται σήμερα η 2η αγωνιστική της Super League, που διακόπτεται την επόμενη εβδομάδα λόγω των υποχρέωσεων της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

H ΑΕΚ, υποδέχεται τον σκληροτράχηλο και πάντα επικίνδυνο Αστέρα Τρίπολης, ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τούμπα με τον Ατρόμητο, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του περυσινού πρωταθλήματος, τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά:

ΑΕΚ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

(20:00 COSMOTE SPORT 2 HD)

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τρίποντο στο πρωτάθλημα, το οποίο είχε ανάγκη μετά το περσινό εφιαλτικό τελείωμα της σεζόν στα πλέι άουτ. «Καθάρισε» εύκολα το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, με τον Νίκολιτς να κάνει ροτέισον, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και στόχος είναι να κερδίσει και πάλι, παίζοντας ξανά στο γήπεδο της για να αξιοποιήσει την έδρα και να είναι αποτελεσματική. Η «Ένωση» νίκησε 2-0 την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνδυασμό το 1-1 του Βελγίου προκρίθηκε στην League Phase του Κόνφερενς Λιγκ και αναμένονται αλλαγές από τον προπονητή της. Από προβλήματα προέρχονται οι μέσοι Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και ο φορ Μαρσιάλ.

Ο Αστέρας έφτασε πολύ κοντά σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις και έφυγε με άδεια χέρια από το Καραϊσκάκη. Έχει δύσκολο ξεκίνημα παίζοντας πάλι εκτός έδρας, αυτήν τη φορά με την ΑΕΚ και ο Παντελίδης είναι πιθανό να ακολουθήσει ξανά μία αμυντική τακτική για να δυσκολέψει την αντίπαλο του. Ο προπονητής του Αστέρα πάντως περιμένει καλύτερες αντεπιθέσεις με τους παίκτες που έχει στην επίθεση, καθώς στην πρεμιέρα ελάχιστα απείλησε τον Ολυμπιακό. Από προ βλήματα προέρχονται οι μέσοι Αλάγκμπε και Μεντιέτα.

ΠΑΟΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

(21:00 Novasports Prime)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε στην πρεμιέρα την Λάρισα και παίζει ξανά στην Τούμπα, αυτήν τη φορά με τον Ατρόμητο. Στόχος, πέρα από το νέο τρίποντο για να μην έχει απώλειες στο γήπεδο του, είναι και η βελτίωση δημιουργικά και εκτελεστικά, καθώς έχει δείξει ότι δυσκολεύεται στο γκολ. έχει μπει στην εξίσωση και ο Γιακουμάκης, αλλά είναι θέμα βελτίωσης όλης της λειτουργίας επιθετικά. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πάντως ξεμπούκωσε κόντρα στην Ριέκα, την κέρδισε 5-0 στην Τούμπα και πέρασε στην League Phase του Γιουρόπα Λιγκ και σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Λουτσέσκου συνηθίζει να κάνει αλλαγές. Από πρόβλημα προέρχεται ο επιθετικός Σορετίρε.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε με μία πολύ σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα, επί του Παναιτωλικού εκτός έδρας και το πρώτο δείγμα γραφής είναι πολύ θετικό, έχοντας ως στόχο να κυνηγήσει όσο περισσότερο μπορεί κάτι καλό φέτος. αυτήν τη φορά έχει πιο δύσκολη αποστολή παίζοντας με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και με λιγότερη πίεση. Ο Βόκολος περιμένει από την ομάδα του να βάλει δύσκολα στον αντίπαλο της και δεν θα έχει και πάλι στη διάθεση του τον τραυματία επιθετικό Τσιλούλη, ενώ έχασε και τον σημαντικό τον μέσο Ουεντραόγκο, που πήρε μεταγραφή στην Οντένσε.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

(22:00 COSMOTE SPORT 1 HD)

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει τώρα στο πρωτάθλημα, αφού έκανε χρήση του δικαιώματος και αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον ΟΦΗ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του. Επιστρέφει στην Λεωφόρο και στόχος φυσικά είναι να μπει δυνατά στο πρωτάθλημα, με ένα τρίποντο, αλλά και καλή εμφάνιση, καθώς βασικός στόχος και φέτος είναι ο τίτλος, που έχει στερηθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Οι «πράσινοι» προκρίθηκαν στην League Phase του Γιουρόπα Λιγκ με το 0-0 στην Τουρκία κόντρα στην Σάμσουνσπορ -και σε συνδυασμό με τη νίκη του 2-1 στο ΟΑΚΑ- και αναμένεται να γίνει ροτέισον. Στις προπονήσεις έχει επανέλθει ο εξτρέμ Τζούρισιτς, από πρόβλημα προέρχεται ο αμυντικός Γεντβάι.

Ο Λεβαδειακός πήρε αυτό που ήθελε στην πρεμιέρα και μάλιστα με μία σημαντική ανατροπή, αφού βρέθηκε να χάνει 2-0 στο 25λεπτο του αγώνα με την Κηφισιά. Απέδειξε ότι και φέτος έχει δυνατότητες να παίξει καλό ποδόσφαιρο και βγάζει και χαρακτήρα. Τον περιμένει δύσκολο ματς με τον Παναθηναϊκό, αλλά θα παίξει χωρίς πίεση και άγχος. Ο Παπαδόπουλος θέλει η ομάδα του να δείξει καλό πρόσωπο και να είναι όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική. Δεν θα έχει στη διάθεση του τον τιμωρημένο μέσο Τσιμπόλα, που αποβλήθηκε με την Κηφισιά, ενώ από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Πλέγας.