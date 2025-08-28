Με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι να έχει 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, η Γεωργία πήρε μεγάλη νίκη με 83-69 επί της Ισπανίας, για τον 3ο όμιλο του EuroBasket 2025, στον οποίο βρίσκεται και η Εθνική Ελλάδας.

Μετά από ένα κλειστό πρώτο μέρος (37-35), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Γεωργία απάντησε με επιμέρους σκορ 20-14 στην 3η περίοδο και προηγήθηκε με +8 (57-49) για να προσπεράσει και με +15 (75-60), περίπου 3 λεπτά πριν από τη λήξη.

Οι Ίβηρες είχαν καταφέρει να μειώσουν στο -3 (61-58) με επιμέρους σκορ 3-9 στις αρχές της 4ης περιόδου με 5 πόντους από τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και δίποντα των Τσάβι Λόπεθ-Αροστερί και Χάιμε Πραδίγια.

Το τρίο των Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι, Μπέκα Μπουργιανάτζε και Γκόγκα Μπιτάτζε όμως είπε «όχι» στη «Φούρια Ρόχα» απαντώντας με επιμέρους σκορ 14-2 (!) για το +15 (75-60) της Γεωργίας, με εναπομείναντα χρόνο 3:10΄΄ για την ολοκλήρωση της πρεμιέρας του 3ου ομίλου.

Ο Χουάντσo Ερνανγκόμεθ μείωσε σε 75-62, για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Μπιτάτζε (78-62). Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού απάντησε με τρίποντο (78-65). Ο Σαντιάγκο Αλντάμα υπέπεσε σε φάουλ στον Τορνίκε Σενγκέλια, με τον Γεωργιανό να ευστοχεί στη μία βολή (79-65).

Ο Ντάριο Μπριθουέλα πέτυχε 4 διαδοχικούς πόντους για την Ισπανία (79-69), αλλά η διαφορά των 10 πόντων στα 59΄΄ που απέμεναν ήταν αδύνατον να καλυφθεί. Ο Μπέκα Μπουργιανάτζε είχε 1/2 βολές μετά από φάουλ του Μπριθουέλα και ο Καμάρ Μπάλντγουιν με τρίποντο (83-69) «έγραψε» το ιδανικό φινάλε μιας πολύ μεγάλης νίκης για τη Γεωργία.

Από την ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς ξεχώρισε ο Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Γκόγκα Μπιτάτζε είχε συνεισφορά 15 πόντους, 13 ο Τορνίκε Σενγκέλια, 12 ο Καμάρ Μπάλντγουιν και 11 ο Ντούντα Σανάτζε.

Από την Ισπανία των πολλών απουσιών σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, διψήφιοι ήταν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (13π. και 8ρ.), Σαντιάγο Αλντάμα (12π.) και Ντάριο Μπριθουέλα (11π.).

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69