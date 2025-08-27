Ιδανικό ντεμπούτο για τον Στέφανο Τζίμα με τη φανέλα της Μπράιτον καθώς πέτυχε δύο γκολ στο εκτός έδρας 6-0 επί της Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup, ενώ την πρώτη του συμμετοχή έκανε και ο Μπάμπης Κωστούλας.

Οι δύο Έλληνες επιθετικοί ήταν για πρώτη φορά στην αποστολή της νέας τους ομάδας και ο προπονητής τους είχε δηλώσει ότι θα πραγματοποιούσαν το ντεμπούτο τους στον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ.

Αμφότεροι ήταν στον πάγκο αρχικά, στο δεύτερο ημίχρονο όμως πέρασαν στο παιχνίδι ως αλλαγές και ο Τζίμας φρόντισε να δείξει αμέσως τι μπορεί να προσφέρει καθώς σκόραρε δύο φορές.

Η Μπράιτον ήταν μπροστά με 3-0 όταν ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ πήρε την κάθετη πάσα του Χάουελ στο 72′ και πλάσαρε σωστά στο τετ α τετ για το 4-0, για να ακολουθήσει το δεύτερό του γκολ στο 76′, με πλασέ από το ύψος του πέναλτι για το 5-0.

Ο Τζίμας, μάλιστα, δεν έμεινε στα γκολ αλλά έδωσε και ασίστ στον Γουότσον, στο 86′, για να διαμορφωθεί το τελικό 6-0.