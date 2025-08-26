Την ώρα που ο Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη, η Πόρτο προσπαθεί να μπει σφήνα και ετοιμάζεται να καταθέσει τη δική της πρόταση.

Όλα δείχνουν πως οι μέρες που διανύουμε είναι οι τελευταίες του διεθνή Έλληνα φορ στους «πράσινους», οι οποίοι έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στην πώλησή του, ζητώντας ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 25 εκατ. ευρώ και θα πλησιάζει στα 30.

Σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο, η Σπόρτινγκ τα έχει βρει με τον Παναθηναϊκό, από την πλευρά της ΠΑΕ όμως διαψεύδουν κάτι τέτοιο και τονίζουν πως οι συζητήσεις συνεχίζονται. Συζητήσεις που φαίνεται πως αφορούν και την Πόρτο πλέον καθώς το ΑΠΕ-ΜΠΕ υποστηρίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον και από εκεί.

Οι «δράκοι» φέρονται να έχουν επικοινωνήσει με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» για να ενημερωθούν για τα δεδομένα της υπόθεσης και ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση με στόχο να… κλέψουν τον Ιωαννίδη μέσα από τα χέρια της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.