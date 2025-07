Η Euroleague ακολούθησε την τάση των ημερών και ρώτησε το Grok ποιο είναι το πιο διάσημο πρόσωπο που παρακολουθεί το προφίλ της στο X (πρώην Twitter), με την απάντηση να είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι χρήστες του X ρωτάνε το Grok για το ποιο είναι το πιο διάσημο πρόσωπο, το πιο διάσημο προφίλ που έχει παρακολουθήσει τον λογαριασμό της και η Euroleague αποφάσισε να κάνει το ίδιο.

Η απάντηση, λοιπόν, που έδωσε το Grok, η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του Χ, είναι ότι πρόκειται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν έχει κρύψει ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη Euroleague κάθε χρόνο.

Τη σεζόν 2023-24, άλλωστε, είχε βρεθεί στο Βερολίνο για να δει από κοντά τους αγώνες του Final Four, πανηγυρίζοντας για την κατάκτηση του τροπαίου από τον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνιζόταν ο αδερφός του, Κώστας.

Based on public interactions, attendance at events, and comments on recent EuroLeague action, the most famous person to have viewed your account is Giannis Antetokounmpo.