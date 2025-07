Θύμα ένοπλης επίθεσης έξω από το σπίτι του στη Μαχατσκάλα, πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, έπεσε ο μαχητής του ΜΜΑ Τιμούρ Χιζρίεφ, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου.

Ο Ρώσος μαχητής επέστρεφε σπίτι του μετά την προπόνηση, όταν δύο άγνωστοι τον πλησίασαν και άρχισαν να πυροβολούν, όπως δείχνει και το βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του συγκροτήματος.

Ο Χιζρίεφ τελικά κατάφερε να αντεπιτεθεί και να πάει σε μάχη σώμα με σώμα με τον έναν εκ των δύο που του επιτέθηκαν, ο δεύτερος όμως άρχισε να τον πυροβολεί από κοντινή απόσταση. Παρ’ όλα αυτά, ο αθλητής του ΜΜΑ κατάφερε να επιζήσει.

Ο Ρώσος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση, τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ να αναφέρουν πως έχει τραυματιστεί σε ώμο, στήθος και χέρι αλλά νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση.

Όσο για το ποιοι του επιτέθηκαν, η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα, με τον ρωσικό Τύπο να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

🚨GRAPHIC WARNING🚨



PFL champion Timur Khizriev was shot by two masked men in the courtyard of a residential building.



After being shot in the back, Khiztiev took down one attacker but was shot several more times



He is reportedly alive and in surgery pic.twitter.com/SJUOVaIeJA