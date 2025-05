Το Αμβούργο επιστρέφει στη Bundesliga έπειτα από απουσία επτά ετών αλλά η φιέστα δεν πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελαν οι άνθρωποι της ομάδας καθώς η εισβολή των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο είχε ως συνέπεια να υπάρξουν δεκάδες τραυματίες.

Είναι μια ομάδα που έχει ταυτιστεί με τη Bundesliga, οπότε το γεγονός ότι έλειπε από αυτή για επτά ολόκληρα χρόνια είχε φέρει τους οπαδούς της στα όριά τους. Οι φίλοι του Αμβούργου περίμεναν πώς και πώς την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου αλλά στη φιέστα ξέφυγαν εντελώς.

Μετά τον αγώνα με την Ουλμ, όπου σφραγίστηκε και τυπικά η άνοδος, οι οπαδοί του Αμβούργου έκαναν… ντου στον αγωνιστικό χώρο για να γιορτάσουν και αυτό δεν τους βγήκε σε καλό. Οι εικόνες, άλλωστε, με τους οπαδούς που χοροπηδάνε πάνω στα δοκάρια μέχρι που αυτά καταρρέουν και πλακώνουν κόσμο, τα λέει όλα.

Όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ, συνολικά τραυματίστηκαν 41 άτομα και τα 25 εξ αυτών χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ οπαδοί προσπάθησαν να μπουν ακόμη και στα αποδυτήρια, πριν απομακρυνθούν από την αστυνομία.

Crossbar down in Hamburg 😮



Wild scenes at the Volksparkstadion, as Hamburger SV fans celebrate the club’s return to the top flight after seven long years out of the Bundesliga.#nurderHSV #Aufstieg2025 pic.twitter.com/8zoAPEO7ua