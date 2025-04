Με διάθεση… τρολαρίσματος αντέδρασε ο Ολυμπιακός σε πρόσφατη έρευνα της Euroleague, η οποία τον τοποθετούσε στη 17η θέση – από τις 18 ομάδες – όσον αφορά τα views στα social media.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, ο «ερυθρόλευκος» σύλλογος συγκέντρωσε μόλις 3,2 εκατομμύρια προβολές συνολικά από όλες του τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, η ομάδα του Πειραιά δεν άφησε την έρευνα ασχολίαστη και απάντησε… με γεγονότα.

Ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από δύο μόνο βίντεο –την εντυπωσιακή υποδοχή του Εβάν Φουρνιέ και την παρουσίαση του Σάσα Βεζένκοφ– τα οποία από μόνα τους συγκεντρώνουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό προβολών απ’ ό,τι ολόκληρος ο ετήσιος απολογισμός που παρουσιάστηκε στη μελέτη της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός με σαφή διάθεση χιούμορ και αυτοπεποίθηση, θέλησε να τονίσει την απόσταση μεταξύ των πραγματικών του επιδόσεων στα social media και των όσων παρουσιάζει η διοργάνωση, θέτοντας έμμεσα υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των δεδομένων.

Αφού λοιπόν η ομάδα πόσταρε την πράξη των συνολικών views των δύο αυτών βίντεο (2.785.103 + 2.091.712 = 4.876.815) σχολίασε με μπόλικη δόση χιούμορ: «Για να δούμε. Έχουμε 3.2 εκατομμύρια προβολές στα social media, αλλά μόλις δύο βίντεο μας στο Instagram έχουν 4.876.815. Ουπς! Κάποιος έκανε κοπάνα από τα μαθηματικά και μετά αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει το κομπιουτεράκι».

Let’s see… we have in total 3.2 million views on social media, but only two videos on Instagram have 4,876,815 ! 🤯



Oops! Someone played hooky in Mathematics class and then refused to use the calculator!!! 🤭



Happy Easter everyone! 🐣#OlympiacosBC pic.twitter.com/Sc9oXwD01n