Οι Μονεγάσκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του γερμανού σέντερ, Ντάνιελ Τάις, πραγματοποιώντας μία απ’ τις κορυφαίες μεταγραφές της σεζόν.

Ο παίκτης έμεινε ελεύθερος από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και η ομάδα του Σπανούλη δεν έχασε την ευκαιρία, αποσπώντας την υπογραφή του.

Φέτος ο 32χρονος Τάις, ο οποίος ήταν σε minimum συμβόλαιο, έχει 4.3 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 16.3 λεπτά σε 38 αγώνες στο NBA.

Στο NBA έχει αγωνιστεί κατά σειρά σε Σέλτικς, Μπουλς, Ρόκετς, Πέισερς, Κλίπερς και Πέλικανς. Με τους “Κέλτες” έφτασε στους τελικούς της λίγκας το 2022.

Με την Εθνική Γερμανίας έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο MundoBasket 2023 και το χάλκινο στο EuroBasket 2022.

🆕️ Dᴀɴɪᴇʟ Tʜᴇɪs ᴇsᴛ ᴍᴏɴᴇ́ɢᴀsϙᴜᴇ ! 🇲🇨



💥 Passé par la NBA (Finales en 2022 avec les Boston Celtics) et champion du monde 2023 avec l'Allemagne, Daniel Theis vient renforcer le secteur intérieur de la #RocaTeam pour cette saison et la prochaine 💪



Welcome Daniel !… pic.twitter.com/qHRuwHDEaw