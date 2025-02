Μεταγραφική βόμβα μεγατόνων έσκασε το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) στο ΝΒΑ.

Ένα από τα πιο σημαντικά trades στην ιστορία της λίγκας ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να αποκτούν τον σούπερσταρ Λούκα Ντόντσιτς από τους Ντάλας Μάβερικς, σε μια συμφωνία που περιλάμβανε τον Άντονι Ντέιβις ως αντάλλαγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σαμς Χαράνια, οι Λέικερς δεν θα αποκτήσουν μόνο τον Ντόντσιτς, αλλά και τους Μάξι Κλέμπερ και Μαρκί Μόρις. Από την πλευρά τους, οι Μάβερικς θα λάβουν τον Άντονι Ντέιβις, τον Μαξ Κρίστι και ένα pick πρώτου γύρου για το 2029.

Στη συμφωνία εμπλέκονται και οι Γιούτα Τζαζ, οι οποίοι θα λάβουν από τους Λέικερς τον Τζέιλεν Χουντ-Σιφίνο και δύο picks δεύτερου γύρου για το 2025.

Η συμφωνία προκάλεσε πραγματικό σεισμό στο NBA, καθώς ήρθε λίγο πριν τη λήξη της trade deadline και έπιασε πολλούς προ εκπλήξεως. Με την απόκτηση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς φαίνεται να έχουν βρει τον κορυφαίο παίκτη που θα τους οδηγήσει στην εποχή μετά τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι Ντάλας Μάβερικς ήταν αυτοί που πήραν την πρωτοβουλία και προσέγγισαν τους Λέικερς, προτείνοντας την ανταλλαγή του Ντόντσιτς με τον Άντονι Ντέιβις!

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από ρεπόρτερ που καλύπτουν τους Ντάλας Μάβερικς, καθώς και από τον Σαμς Σαράνια του ESPN, η διοίκηση της ομάδας στόχευσε τον Άντονι Ντέιβις και πήρε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τους Λος Άντζελες Λέικερς, προτείνοντας την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς. Οι παράγοντες των Λέικερς, μετά από συζητήσεις, αποφάσισαν ότι αυτή η ευκαιρία ήταν πολύ σημαντική για να την αφήσουν να χαθεί, θεωρώντας τον 26χρονο Σλοβένο σούπερσταρ ως τον κεντρικό πυλώνα της ομάδας τους στο μέλλον. Ελπίζουν, παράλληλα, ότι ο Ντόντσιτς θα δείξει μεγαλύτερο επαγγελματισμό στην Καλιφόρνια.

Ο γενικός μάνατζερ των Μάβερικς, Νίκο Χάρισον, δήλωσε: «Πιστεύω ότι η άμυνα κερδίζει πρωταθλήματα. Με την απόκτηση ενός All-Defensive παίκτη, ενός ψηλού με εξαιρετικές αμυντικές ικανότητες, αυξάνονται οι πιθανότητες μας να κερδίσουμε τόσο τώρα όσο και στο μέλλον».

