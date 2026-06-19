Χειροπέδες σε έναν 19χρονο φόρεσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/6 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στα Άνω Λιόσια, καθώς είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε μια πραγματική «κινητή ντίσκο», προκαλώντας έντονη ηχορύπανση στην περιοχή

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή όταν αντιλήφθηκαν έναν ιδιαίτερα δυνατό θόρυβο που αναστάτωνε τη γειτονιά. Ακολουθώντας την πηγή του ήχου, εντόπισαν ένα αυτοκίνητο τύπου Smart, από το οποίο ακουγόταν μουσική σε εξαιρετικά υψηλή ένταση.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος οδηγός είχε εγκαταστήσει στο όχημα συνολικά 14 ηχεία και δύο ενισχυτές, δημιουργώντας ένα ισχυρό ηχοσύστημα που λειτουργούσε σε πολύ υψηλά ντεσιμπέλ.

Κυκλοφορούσε συχνά στους δρόμους των Άνω Λιοσίων με τη μουσική στη διαπασών

Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι το συγκεκριμένο όχημα κυκλοφορούσε συχνά στους δρόμους των Άνω Λιοσίων με τη μουσική στη διαπασών, προκαλώντας αναστάτωση και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Ο 19χρονος, όπως επισημαίνει το ERTNews οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη δικαστική οδό.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνουν το εντυπωσιακό ηχοσύστημα που είχε εγκατασταθεί στο μικρό όχημα, με δεκάδες ηχεία, γούφερ και ενισχυτές, παραπέμποντας περισσότερο σε επαγγελματική ηχητική εγκατάσταση παρά σε αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης.