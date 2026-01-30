Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει γνωστός αντιεξουσιαστής της Πάτρας, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη (29/1) μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μίας παρέας τριών 19χρονων.

Όλα συνέβησαν στην περιοχή της αχαϊκής πρωτεύουσας που ονομάζεται Σκάλα Γεροκωστοπούλου, με τον γνωστό αντιεξουσιαστή και ακόμη 6 άτομα του χώρου να επιτίθενται και να χτυπούν τους τρεις 19χρονους επειδή ένας εξ αυτών φορούσε μπλούζα με την ελληνική σημαία.

Σύμφωνα με την καταγραφή της Ασφάλειας Πατρών, πρώτα τους ρώτησαν εάν είναι χρυσαυγίτες και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν με σιδερογροθιές, με αποτέλεσμα οι τρεις 19χρονοι να οδηγηθούν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο γνωστός αντιεξουσιαστής είναι της βαριάς σωματικής βλάβης και του νόμου περί όπλων, ενώ υπάρχει κάλεσμα του χώρου για συμπαράσταση έξω από τα δικαστήρια Πατρών.