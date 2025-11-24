Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται τέσσερα άτομα τα οποία κατηγορούνται για διαρρήξεις. Πρόκειται για Ρομά που μπούκαραν σε εταιρείες και αφαιρούσαν το περιεχόμενο χρηματοκιβωτίων σε Πέλλα, Χαλκιδική και Κιλκίς.

Τα χρηματικά ποσά και τα κοσμήματα που αφαιρούσαν από τα χρηματοκιβώτια στη συνέχεια τα «έπαιζαν» σε καζίνο.

Όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ το πρωί της Δευτέρας 24/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» οι τέσσερις διαρρήκτες δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες».

Kανένα μέλος της οργάνωσης δεν έχει έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα

Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι κανένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν έχει έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή επιδομάτων.

Τουλάχιστον 20 περιπτώσεις διαρρήξεων έχουν εξακριβωθεί, με τη λεία τους να ξεπερνά τα 300.000 ευρώ.

Οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.