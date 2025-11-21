Άγρια επίθεση δέχτηκε ένας οδηγός ταξί στον Πειραιά, όταν τον χτύπησε πολλές φορές στο πρόσωπο ένας επιβάτης, επειδή δεν ήταν ελεύθερος και είχε ήδη κούρσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Βούλγαρη και Διστόμου, όταν ένα ταξί σταμάτησε, για να επιβεβαιώσει ο οδηγός την κούρσα που μόλις είχε δεχτεί.

Τότε, ένας άγνωστος άνδρας μπήκε μέσα, σήκωσε τη σημαία και απαίτησε να τον πάει στον προορισμό του. Ο οδηγός ζήτησε να σταματήσει και εξήγησε ότι έπρεπε να παραλάβει άλλον επιβάτη, με τον άνδρα να τον χτυπάει πολλές φορές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να γεμίσει αίματα.

«Άνοιξε την πόρτα και απαίτησε να τον πάει στον προορισμό του. Του είπα ευγενικά είχα ήδη διαδρομή. Δεν καταλάβαινε τίποτα», είπε ο οδηγός στο Star.

Ο οδηγός μετά την επίθεση:

«Σήκωνε τη σημαία και όταν τεντώθηκα να την κατεβάσω, του λέω “σας είπα δεν είμαι ελεύθερος” και γύρισε και με χτύπησε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Αιμόφυρτος λοιπόν, ο οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία, με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να φτάνουν σε λίγα λεπτά, προσπαθώντας να τον συλλάβουν. Ωστόσο, ο άνδρας αντιστάθηκε, τους έφτυσε και τους επιτέθηκε.

Τελικά, τον έριξαν στο δρόμο για να τον ακινητοποιήσουν και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.