Στη σύλληψη ενός 18χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης αστυνομικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός εντοπίστηκε στο ύψος της Φιλιππιάδας, στην Ιόνια Οδό, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, να κινείται με ταχύτητα 218 χιλιομέτρων την ώρα, χωρίς εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 100 χλμ./ώρα στο σημείο. Παρά το σήμα στάσης των αστυνομικών, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και διέφυγε.

Ακολούθησε κινητοποίηση των Κέντρων Επιχειρήσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Άρτας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας, με αποτέλεσμα αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Μεσολογγίου, όπου και προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Σε βάρος του συλληφθέντος επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 14 μήνες. Ο 18χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, σύμφωνα με το Prevezabest.