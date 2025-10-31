Ένοχος κρίθηκε από το δικαστήριο ο 36χρονος αστυνομικός, ο οποίος κατηγορούνταν για τη διαρροή προσωπικού υλικού της Έλενας Κρεμλίδου στο διαδίκτυο, σε μία υπόθεση revenge porn που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 36χρονος είχε δημοσιοποιήσει χωρίς τη συγκατάθεσή της γυμνές φωτογραφίες της γνωστής influencer, παραβιάζοντας την ιδιωτικότητά της και προκαλώντας της σοβαρή ηθική βλάβη.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Έλενα Κρεμλίδου εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας μπλούζα με το σύνθημα «Μέχρι η ντροπή να αλλάξει μεριά» και έκανε μία δήλωση με σαφές μήνυμα: