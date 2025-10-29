Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του στο Κορωπί την περασμένη εβδομάδα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά και σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε και τον 4χρονο γιο του, ενώ απολογούμενος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται.

Ο 50χρονος φέρεται να επέμεινε στον αρχικό του ισχυρισμό ότι δεν ήταν στο χώρο του εγκλήματος, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του αιμόφυρτη.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του, με αποτέλεσμα ανακριτής και εισαγγελέας να του «δείξουν» το δρόμο για τη φυλακή.

Η 40χρονη, και μητέρα δύο παιδιών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε όταν ο 50χρονος κατηγορούμενος ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία θεώρησε ότι έπαιζε «θέατρο».

«Ελάτε, έγινε ληστεία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 4χρονος γιος του, που ήταν μπροστά στον άγριο ξυλοδαρμό, είπε πως «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».