Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση λόγω μέθης βρέθηκε μια ανήλικη 17 ετών σήμερα τα ξημερώματα, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Σαντορίνη, ενώ αυτό ήταν κλειστό.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναζητούνται οι υπεύθυνοι του καταστήματος στο οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να διασκέδαζε νωρίτερα η ανήλικη.