Μια νεαρή μητέρα δύο παιδιών βίωσε στιγμές τρόμου όταν εισέβαλλαν στο σπίτι της στο Πικέρμι αδίστακτοι ληστές.

Οι κακοποιοί έσπασαν την μπαλκονόπορτα, ενώ η γυναίκα και τα παιδιά της ήταν εντός του σπιτιού.

Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε στην κάμερα του Star. «Άρχισα να ουρλιάζω. Βηήκα στο μπαλκόνι και άρχισα να φωνάζω βοήθεια κλέφτες».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το απόγευμα. Οι διαρρήκτες έσπασαν το τζάμι με έναν λοστό και στη συνέχεια μπήκαν στο σπίτι της τρεις κουκουλοφόροι άνδρες, με τους οποίους η μητέρα ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο.