Εξιχνιάστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. ο εμπρησμός εστιατορίου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, που σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου του 2024.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε, με κατάλληλη αξιοποίηση του υλικού που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Νίκαιας Αττικής, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 60χρονος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κατόπτευσε για μικρό χρονικό διάστημα το εσωτερικό του καταστήματος και στη συνέχεια μετέβη στην οροφή του και έριξε εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας ανάφλεξη και πυρκαγιά.

Παράλληλα, στην κατοχή του 60χρονου βρέθηκε ένα σκάφος με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή, για τα οποία ο ιδιοκτήτης τους είχε καταγγείλει υπεξαίρεση την 24-09-2025.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στη Νίκαια Αττικής και στο Λουτράκι Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• καραμπίνα άνευ αδείας,

• 3 παλαιού τύπου εμπροσθογεμή πιστόλια,

• 5 μαχαίρια,

• 2 ξίφη,

• τσεκούρι,

• 2 φακοί,

• 3 σκάφη,

• τρέιλερ για μεταφορά σκάφους,

• 4 κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών σκαφών,

• ρουχισμός, υποδήματα και δύο σακίδια,

• κινητό και

• usb.

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ακόμη τρία σκάφη, από τα οποία τα δύο έφεραν εξωλέμβιες, καθώς και δύο τρέιλερ, χωρίς εγχάρακτους αριθμούς ταυτοποίησης, προκειμένου να διερευνηθεί το νόμιμο της κατοχής τους. Το σκάφος και η εξωλέμβιος, τα οποία απασχολούσαν ως προϊόντα υπεξαίρεσης, θα αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.