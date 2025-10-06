Έσπασε τη σιωπή της η 27χρονη γυναίκα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης της ένοπλης επίθεσης στη Δροσιά, για την οποία συνελήφθη ο 29χρονος πρώην σύντροφός της.

Η ίδια, σε δηλώσεις της στο Live News, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση της από τα όσα διαδραματίζονται.

«Είμαι ελεύθερη στη ζωή μου. Δεν έχω ούτε σχέση ούτε άντρα. Έχω αφοσιωθεί στο παιδί μου. Έχω χωρίσει και από αυτόν που αναφέρουν ως θύμα και από αυτόν που αναφέρουν ως δράστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 27χρονη πιστεύει ότι κάποιοι προσπαθούν σκόπιμα να την εμπλέξουν στην υπόθεση για να μην αποκαλυφθούν τα πραγματικά κίνητρα της επίθεσης. Όπως τονίζει, σοκαρίστηκε βλέποντας το βίντεο με το αιματηρό περιστατικό.

«Ήταν ασύλληπτα σοκαριστικό. Ανατρίχιασα ολόκληρη. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο πατέρας του παιδιού μου», δήλωσε.

Αποκαλύπτει μάλιστα πως, παρουσία αστυνομικών, επικοινώνησε με τον 29χρονο κατηγορούμενο για την επίθεση και εκείνος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. «Του έκανα κάποιες ερωτήσεις και μου είπε “καμία σχέση, εγώ είμαι στο νησί, δεν ξέρω τίποτα. Από εσένα το ακούω”».

«Του είχα ζητήσει να επισκεφθεί ψυχίατρο»

Η ίδια αναφέρει πως οι δύο άνδρες είχαν έντονη αντιζηλία για χάρη της. «Προσπάθησα πολλές φορές να ηρεμήσω την κατάσταση. Του είχα αναφέρει ανά διαστήματα ότι θα ήταν καλό να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό για τον τρόπο που αντιμετώπιζε τα πράγματα. Του είχα ζητήσει να δει ψυχολόγο ή ψυχίατρο», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, όπως αποκάλυψε, δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από το ψυχιατρείο της Ζακύνθου, όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος, με σκοπό να βοηθήσει στην τήρηση της αγωγής του. «Με κάλεσαν να μου κάνουν κάποιες ερωτήσεις για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και αν μπορώ να τον πείσω να πάρει την αγωγή του. Τους απάντησα ότι δεν έχω πια καμία σχέση μαζί του και δεν μπορώ να βοηθήσω».

Καταρρίπτεται το άλλοθι του κατηγορούμενου

Ο 29χρονος, που συνελήφθη στη Ζάκυνθο όπου εργαζόταν ως σεφ, αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Υποστηρίζει ότι την ημέρα της επίθεσης δεν βρισκόταν στην Αττική αλλά στη Ζάκυνθο, εργαζόμενος στο εστιατόριο όπου απασχολείται.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, το άλλοθί του φαίνεται να καταρρίπτεται, καθώς ο συγκάτοικός του δήλωσε στις αρχές ότι εκείνη την ημέρα ο 29χρονος δεν ήταν στο νησί.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ήδη το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου και πρόκειται να προχωρήσουν σε άρση τηλεφωνικού απορρήτου. Τα δεδομένα από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τα μηνύματα, οι κλήσεις και το φωτογραφικό υλικό θα δείξουν με ακρίβεια πού βρισκόταν ο 29χρονος τη στιγμή της επίθεσης, ώστε να διαπιστωθεί εάν το άλλοθί του ευσταθεί.