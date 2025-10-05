Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου στη Λαμία, με πρωταγωνιστές ανήλικους, αγόρια και κορίτσια, σε σειρά επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 21:00, όταν δύο παρέες ανήλικων κοριτσιών, που φέρεται να είχαν διαφορές μέσω διαδικτύου επιχείρησαν να «λύσουν» τις διαφορές τους δια ζώσης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ένταση ήταν τέτοια που για λίγα λεπτά διακόπηκε ακόμη και η κυκλοφορία, καθώς οι διερχόμενοι οδηγοί σταματούσαν λόγω του αποτρόπαιου σκηνικού. Τουλάχιστον τέσσερα κορίτσια συνεπλάκησαν, ενώ σε κάποια στιγμή δύο από αυτές φέρεται να τράβηξαν ένα τρίτο κορίτσι από τα μαλλιά και να το έριξαν με δύναμη στο πεζοδρόμιο, στο ύψος του κτιρίου του ΟΤΕ, στην αρχή της οδού Σκληβανιώτη.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οδηγώντας στο Τμήμα τρία από τα εμπλεκόμενα κορίτσια, ηλικίας 14 έως 16 ετών, στο Αστυνομικό Τμήμα. Το τέταρτο άτομο κατάφερε να διαφύγει. Στο Τμήμα έσπευσαν και οι γονείς των ανηλίκων, οι οποίοι, καθώς δεν υπήρξε τραυματισμός, δεν επιθυμούν τη συνέχεια της υπόθεσης σε νομικό επίπεδο.

Το ανησυχητικό, ωστόσο, είναι πως το επεισόδιο αυτό δεν ήταν το μοναδικό. Λίγο νωρίτερα, σημειώθηκε άλλη συμπλοκή, αυτή τη φορά μεταξύ αγοριών, στην πλατεία Διάκου, ενώ γύρω στις 22:00 καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό στα σκαλάκια της πλατείας Ελευθερίας, κοντά στην οδό Ναυαρίνου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή με την άμεση εμφάνιση των μοτοσικλετιστών της ΔΙ.ΑΣ.