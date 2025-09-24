Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 50χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή της Ανάληψης.

Ο κατηγορούμενος, που ομολόγησε από την πρώτη στιγμή ότι έπνιξε με πλαστική σακούλα την αδελφή του, στην απολογία του επανέλαβε όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά στους αστυνομικούς, επιμένοντας ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Όπως έγινε γνωστό, στάθηκε σε δύο παρατηρήσεις που του έκανε η παθούσα σε έντονο ύφος για ζητήματα καθαριότητας, όπως επίσης στον καβγά που είχε προηγηθεί διά τηλεφώνου με τη σύζυγό του. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απολογήθηκε πως «θόλωσε» εν μέσω έντονης συναισθηματικής διαταραχής, ενώ -κατά πληροφορίες- δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Κατά τη διαδικασία της απολογίας, στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός, συγγενείς και φίλοι του.