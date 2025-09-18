Αποτροπιασμό προκαλούν τα μηνύματα που λάμβανε η 14χρονη κοπέλα από τον 25χρονο που κατηγορείται για ότι την απειλούσε να δημοσιεύσει γυμνές φωτογραφίες της ανήλικης κοπέλας.

Οι αστυνομικοί ερευνώντας το κινητό του κατηγορούμενου έβγαλαν λαυράκι, καθώς βρήκαν κι άλλα μνήματα που έστελνε και σε άλλα θύματα του.

Το Mega φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας κάποια από τα μυνήματα που είχε στείλει σε ένα άλλο κορίτσι, νεαρότερο, ηλικίας 13 ετών. Το περιστατικό είχε λάβει χώρα το περασμένο καλοκαίρι μέσω εφαρμογής.

«Βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», το νεαρό κορίτσι δεν απαντούσε, με τον ίδιο να επιμένει. «Δεν θέλω να τα στείλω να … θέλω μόνο». «Ρε γιατί κάθεσαι και δεν απαντάς; Δεν μου δίνεις άλλη επιλογή. Τι τα σβήνεις, τα έχω όλα».

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά την καταγγελία που έκανε ο πατέρας της 14χρονης κοπέλας, την οποία απειλούσε ότι δημοσιεύσει φωτογραφίες της στο διαδίκτυο, αν εκείνη δεν του έστελνε γυμνές εικόνες και βίντεο.