Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα 15/9, ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννης, κατηγορούμενος για επίθεση σε βάρος αστυνομικών.

Δείτε φωτογραφίες από τη μεταγωγή του Γιάννη Μάλαμα στον εισαγγελέα:

Ο 20χρονος συνελήφθη λίγο μετά τις 05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, μετά από επεισόδιο στο οποίο πρωταγωνίστησε στην πλατεία Μοναστηρακίου, στο κέντρο της Αθήνας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 20χρονος, μαζί με ακόμα έναν φίλο του, επιτέθηκαν σε έναν οδηγό ταξί τον οποίο έβρισαν και φαίνεται ότι χτύπησαν το όχημά του. Οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στο σημείο πήγαν στο μέρος των δύο νεαρών και επιχείρησαν να τους ελέγξουν, με τον Γιάννη Μάλαμα, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., να προβάλλει αντίσταση, να βρίζει και να χτυπά τους αστυνομικούς.

Μάλιστα, δεν δίστασε να χτυπήσει ακόμα και με το κεφάλι, και συγκεκριμένα με δύο κουτουλιές, έναν αστυνομικό της ΟΠΚΕ, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 ΓΣΝΑ για τις πρώτες βοήθειες και εξετάσεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 20χρονος, όντας εκτός ελέγχου, απείλησε τους αστυνομικούς ότι μπορεί να τους κάνει κακό υπηρεσιακά.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας θα παραμείνει κρατούμενος στο ΑΤ Ακροπόλεως, που σχημάτισε τη σε βάρος του δικογραφία.