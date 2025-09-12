Νέα μαρτυρία είδε το φως της δημοσιότητας για τον 42χρονο που συνελήφθη και κατηγορείται ως μαστροπός.

Γυναίκα που μίλησε στον ΣΚΑΪ, ανέφερε πως έπεσε θύμα του όσο ήταν ανήλικη, ενώ τον κατηγόρησε για βίαιη και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

«Έχουμε φάει πολύ κακοποίηση από αυτό τον άνθρωπο, σωματική και ψυχολογική βία. Υπήρχε κοπέλα που επειδή δεν ήθελε να το κάνει αυτό, την έβαζε να του γλείφει τα πόδια. Άλλη κοπέλα πήγε να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, μπήκε σε ψυχιατρική κλινική. Δεν μπορούσε να δουλέψει, να σταθεί στα πόδια της», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, περιγράφοντας τις πιέσεις που ανέφερε ότι δεχόταν η ίδια, αλλά και άλλες κοπέλες, είπε: «Οι απειλές ήταν τύπου “θα κάνω κακό στην οικογένειά σου”. Με έβαζε να παίρνω ναρκωτικά, ώστε όταν θα πάω στην αστυνομία να δηλωθώ ότι είμαι ναρκομανής και ότι εγώ τον προσέγγισα για να κάνω ραντεβού και να μπορώ να βγάζω χρήματα για τη δόση μου».

«Ήταν σατανιστής. Είχα ζήσει καταστάσεις που έκοβε τα χέρια του, ρούφαγε το αίμα και ούρλιαζε», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.