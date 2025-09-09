Καρέ καρέ έχει καταγραφεί η παράσυρση αστυνομικού από τον 20χρονο γιο επιχειρηματία που προσπαθούσε να ξεφύγει από τα περιπολικά που καταδίωκαν τον ίδιο και ένα ακόμη όχημα με το οποία είχαν στήσει αυτοσχέδιους αγώνες στην εθνική οδό.

Στα πλάνα που μεταδίδει το Mega φαίνεται η στιγμή που η σπορ Mercedes επιταχύνει και εκσφενδονίζει τον αστυνομικό στο απέναντι πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια φαίνεται το ασθενοφόρο που φτάνει στο σημείο και δίνει τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο αστυνομικό.

«Είδα την Mercedes να επιταχύνει προς το μέρος μου. Φώναξα δυνατά και καθαρά «αστυνομία» χωρίς ωστόσο ο οδηγός να σταματήσει. Με χτύπησε χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα και εκσφενδονίστηκα αρκετά μέτρα μακριά. Χτύπησα στο σώμα και στο κεφάλι. Ήμουν ανήμπορός να κουνηθώ».

Μέσα στην Mercedes βρίσκονταν ο οδηγός και δύο ανήλικες φίλες του 20χρονου.