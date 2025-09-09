Την εξιχνίαση απόπειρας ανθρωποκτονίας, που τελέστηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με θύμα 25χρονο (τότε) Έλληνα ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμούς έξω από καντίνα, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 39χρονος (αλλοδαπός), που φαίνεται να διηύθυνε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Ως μέλη της ίδιας εγκληματικής ομάδας συνελήφθησαν δύο ακόμη αλλοδαποί, ένας 23χρονος και ένας 30χρονος, που κατηγορούνται ότι διακινούσαν τα ναρκωτικά.

Όπως έγινε γνωστό, ο 39χρονος και ο 23χρονος εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, να κινούνται με όχημα στη Θεσσαλονίκη, και όταν αστυνομικοί τους έκαναν σήμα να σταματήσουν, εκείνοι ανέπτυξαν ταχύτητα και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν συγκρούστηκαν με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν να τραπούν πεζοί σε φυγή. Λίγες ώρες αργότερα, συνελήφθη στη Χαλκιδική και ο 30χρονος.

Όσον αφορά το αιματηρό επεισόδιο στην Πυλαία, το 25χρονο θύμα είχε υποστεί τραύματα στο στήθος και στο χέρι, ενώ χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο. Κατά την αυτοψία στο σημείο, αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες.

Σε έρευνες που ακολούθησαν των τριών συλλήψεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με 15 φυσίγγια, πάνω από τρία κιλά κάνναβης, μετρητά ύψους 23.350 ευρώ, πλαστό δίπλωμα οδήγησης και πλαστό διαβατήριο, κινητά τηλέφωνα και τρία οχήματα.

Τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης διεξήγαγε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ